Слежка за сыном президента: Тайвань обвинил Китай в транснациональных репрессиях

Женщину, которую обвиняют в слежке за сыном президента Тайваня, задержали в международном аэропорту Лос-Анджелеса. По данным..

Женщину, которую обвиняют в слежке за сыном президента Тайваня, задержали в международном аэропорту Лос-Анджелеса. По данным американского ФБР, 34-летняя Ваньин Чжан, известная также под именем Хизер, собиралась вылететь в Китай. Ей предъявили обвинение в работе незарегистрированным иностранным агентом.

Следствие утверждает, что в 2025 году Чжан ездила в район Сиэтла по указанию китайских чиновников. Там она следила за сыном президента Тайваня Лай Циндэ и передавала китайской стороне фотографии, видео и данные автомобильных номеров.

Тайваньский президентский офис назвал произошедшее случаем транснациональных репрессий.

[Карен Куо, представительница президентского офиса Тайваня]:

«Это типичный случай транснациональных репрессий. Мы решительно осуждаем такие действия, которые игнорируют права человека и используют запугивание и жёсткие методы против тех, кто выступает за свободу и демократию, а также против членов их семей».

По данным американского правительства, Чжан не уведомила США о работе в интересах иностранного государства. Теперь она должна предстать перед федеральным судом.

[Карен Куо, представительница президентского офиса Тайваня]:

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«Такому поведению нет места в цивилизованном мире, и его нельзя терпеть. Тайвань не только выражает благодарность американским судебным органам за помощь в защите наших граждан, но и продолжит тесно работать с США и всеми демократическими партнёрами, чтобы противостоять таким незаконным актам транснациональных репрессий и предотвращать их».

Китайский МИД пока не ответил на запрос о комментарии.

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