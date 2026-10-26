Партия Александра Вучича проиграла на парламентских выборах в Сербии

Десятки тысяч людей вышли на улицы Белграда отпраздновать поражение Александра Вучича. В стране прошли досрочные парламентские..

Десятки тысяч людей вышли на улицы Белграда отпраздновать поражение Александра Вучича. В стране прошли досрочные парламентские выборы, которые положили конец его 12-летнему правлению. В воскресенье вечером Вучич признал победу оппозиционного движения «Студенческий список».

[Настас, житель Белграда]:

«Облегчение, огромное облегчение. Но нам нужно продолжать оставаться демократическим обществом. Очень трудно бороться с коррупцией, когда тебе отовсюду угрожают».

Явка составила почти 70%. Это самый высокий показатель со времён распада Югославии в 1992 году. За «Студенческий список» проголосовало более 52% избирателей. Он получит около 140 из 250 мест в парламенте. Сербская прогрессивная партия Вучича набрала примерно 39% голосов, что обеспечит ей 105 мандатов.

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[Радомир Саичич, кандидат от «Студенческого списка»]:

«Сегодня граждане Сербии доказали, что никакое препятствие не может быть сильнее их воли и никакая сила не способна вечно подавлять народ, который решил взять свою судьбу в собственные руки».

Александр Вучич с 2014 года занимал должность премьер-министра Сербии, а с 2017 года был президентом. Недавно он ушёл в отставку, чтобы участвовать в парламентских выборах как кандидат на пост премьер-министра.

Вучич назначил досрочные выборы на фоне масштабных протестов, которые продолжались почти два года. Их причиной стала трагедия в городе Нови-Сад, где в ноябре 2024 года при обрушении навеса на железнодорожной станции погибли 16 человек.

Протестующие выступили против коррупции и халатности. Также они требовали наказать виновных в трагедии. Постепенно протесты переросли в общенациональное движение под названием «Студенты в блокаде».

Для участия в выборах движение выдвинуло 250 кандидатов – преимущественно учёных, специалистов и общественных деятелей. Они выступили с обещаниями бороться с коррупцией и реформировать государственные институты.

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