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Хуситы захватили порт Моха и приблизились к ключевому маршруту поставок нефти

Хуситы захватили порт Моха и приблизились к ключевому маршруту поставок нефти

Хуситы захватили йеменский порт Моха и продвинулись к островам Ханиш в Красном море. Об этом сообщили..

Дата загрузки: 2026-09-11

Хуситы захватили порт Моха и приблизились к ключевому маршруту поставок нефти

Хуситы захватили йеменский порт Моха и продвинулись к островам Ханиш в Красном море. Об этом сообщили военные источники правительства Йемена.

Моха находится примерно в 80 километрах от Баб-эль-Мандебского пролива. Через него проходят суда между Красным морем и Аденским заливом. На этот маршрут приходится около 12% мировой торговли, в том числе нефтью.

Правительственные силы Йемена отступают к Дхубабу – району у входа в Баб-эль-Мандебский пролив. Напротив него находится остров Перим. Считается, что тот, кто установит контроль над Дхубабом и Перимом, получит возможность контролировать судоходство через пролив.

Продвижение хуситов усилило опасения по поводу перебоев с поставками нефти. В четверг цена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель и поднялась выше 107 долларов.

Через Баб-эль-Мандебский пролив проходит часть поставок нефти из стран Персидского залива в Европу – через Красное море и Суэцкий канал.

Для Саудовской Аравии Красное море также важно как альтернативный путь вывоза нефти. Из порта Янбу нефть можно отправлять в Европу, минуя Ормузский пролив.

Хуситы ранее заявляли, что международное судоходство в Красном море и через Баб-эль-Мандеб для них безопасно. При этом они объявили саудовские суда объектами блокады.

Продвижение хуситов происходит на фоне нового витка войны в Йемене. Перемирие, достигнутое при посредничестве ООН в 2022 году, в значительной степени остановило многолетние боевые действия, но политического урегулирования так и не принесло.

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