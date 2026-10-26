Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва с небольшим отрывом победил на президентских выборах и обеспечил..

Лула да Силва в четвёртый раз станет президентом Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва с небольшим отрывом победил на президентских выборах и обеспечил себе четвёртый срок на посту главы государства. Он выступил перед своими сторонниками в Сан-Паулу.

[Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии]:

«Этой победой я обязан каждому из вас. Я был глубоко тронут и хочу попросить, чтобы национальный гимн прозвучал ещё раз».

В первом туре Лула да Силва уступил сенатору Флавиу Болсонару, сыну бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, назначили второй тур.

В итоге Лула да Силва набрал почти 52%, а за Болсонару проголосовало чуть более 48% избирателей. Это потрясло бразильские финансовые рынки, которые делали ставку на его победу.

Болсонару отказался признать поражение. Он намерен требовать аннулирования результатов выборов.

[Флавиу Болсонару, бывший кандидат в президенты]:

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«Наблюдателей от нашей Либеральной партии вывели из помещения, где проходил подсчёт голосов, как только было принято соответствующее решение. Поэтому многое ещё предстоит прояснить, прежде чем Бразилия сможет просто взять и признать этот фарс, которым стали нынешние выборы».

Между тем, по мнению аналитиков, аннулирование результатов крайне маловероятно.

В 2022 году Жаир Болсонару также не признал своего поражения, проиграв Луле. Позднее Верховный суд признал Болсонару виновным в подготовке госпереворота и приговорил его к 27 годам лишения свободы.

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