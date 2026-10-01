Испания и Франция поддержали идею возможного возвращения Великобритании в ЕС

Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Франции Эмманюэль Макрон с энтузиазмом отнеслись к идее возвращения Великобритании..

Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Франции Эмманюэль Макрон с энтузиазмом отнеслись к идее возвращения Великобритании в состав Европейского союза. Своими взглядами они поделились на пресс-конференции в Мадриде.

Ранее в тот же день британский премьер-министр Энди Бёрнем в одном из интервью допустил такую возможность.

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:

«Возвращайтесь. Господин премьер-министр, если британцы захотят вернуться, то, на мой взгляд, это станет отличной новостью как для вашей страны, так и для европейцев».

[Педро Санчес, премьер-министр Испании]:

«Испания, безусловно, поприветствует такой шаг и вновь с распростёртыми объятиями встретит братскую нацию, с которой нас связывают прекрасные отношения во всех сферах».

Бёрнем заявляет, что брексит принёс Великобритании больше вреда, чем пользы. Среди возможных вариантов он называет сохранение нынешних условий, таможенный союз, возвращение на единый рынок и полное членство в ЕС.

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Идея уже вызвала споры внутри страны. Консерваторы и сторонники брексита выступили против возвращения. А британское правительство заявляет, что начало изучать общественное мнение и обсуждает этот вопрос с экспертами и социологами.

Бёрнем отмечает, что обсудить возможные варианты он намерен на саммите Великобритании и Евросоюза в ноябре.

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