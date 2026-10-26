Палаточный лагерь протестующих против жилищного кризиса снесли в Португалии

Португальская полиция ликвидировала палаточный лагерь в центре Лиссабона. Палатки установили участники протеста против жилищного кризиса. Полицейские..
Дата загрузки: 2026-10-26
Португальская полиция ликвидировала палаточный лагерь в центре Лиссабона. Палатки установили участники протеста против жилищного кризиса. Полицейские применили силу к демонстрантам и задержали 25 человек. Есть пострадавшие среди протестующих и правоохранителей.
Накануне в Лиссабоне и других городах прошли протестные марши. Главное требование – обеспечить людям доступное жильё.
Португалия переживает острый жилищный кризис: с 2017 года цены на недвижимость выросли более чем вдвое, а стоимость аренды при заключении новых договоров поднялась почти в два раза. Больше всего в этой ситуации страдает молодёжь.
По оценкам Банка Португалии, стране не хватает 300 000 домов и квартир. Это сопоставимо с общим объёмом жилищного фонда Лиссабона.
Протестующие требуют, чтобы правительство отказалось от законопроекта, который упрощает процедуру выселения арендаторов за неуплату и отменяет ограничения на размер арендной платы при заключении новых договоров. Документ уже прошёл первое чтение в парламенте.
Протесты организуют жилищные движения и общественные объединения, среди которых есть представители левых и коммунистических партий. Сами организаторы заявляют о независимости от партийного руководства. Они призвали провести новый протест у парламента во вторник.
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