Палаточный лагерь протестующих против жилищного кризиса снесли в Португалии

Португальская полиция ликвидировала палаточный лагерь в центре Лиссабона. Палатки установили участники протеста против жилищного кризиса. Полицейские применили силу к демонстрантам и задержали 25 человек. Есть пострадавшие среди протестующих и правоохранителей.

Накануне в Лиссабоне и других городах прошли протестные марши. Главное требование – обеспечить людям доступное жильё.

Португалия переживает острый жилищный кризис: с 2017 года цены на недвижимость выросли более чем вдвое, а стоимость аренды при заключении новых договоров поднялась почти в два раза. Больше всего в этой ситуации страдает молодёжь.

По оценкам Банка Португалии, стране не хватает 300 000 домов и квартир. Это сопоставимо с общим объёмом жилищного фонда Лиссабона.

Протестующие требуют, чтобы правительство отказалось от законопроекта, который упрощает процедуру выселения арендаторов за неуплату и отменяет ограничения на размер арендной платы при заключении новых договоров. Документ уже прошёл первое чтение в парламенте.

Протесты организуют жилищные движения и общественные объединения, среди которых есть представители левых и коммунистических партий. Сами организаторы заявляют о независимости от партийного руководства. Они призвали провести новый протест у парламента во вторник.

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