Десятки тысяч испанцев вышли с протестом против миграционного кризиса в Сеуте

Полиция разогнала протестующих в центре Мадрида после массовых демонстраций, вызванных миграционным кризисом в североафриканском анклаве Сеута. Люди скандировали лозунги и размахивали испанскими флагами. Некоторые пытались блокировать полицейские машины и вступали в стычки с силовиками. Правохранители применили резиновые пули и слезоточивый газ.

Четверо полицейских пострадали. Информации о пострадавших протестующих пока нет, но известно, что четверо человек задержаны.

2 сентября Сеута празднует День города. Но в этом году праздника фактически не было. Зато тысячи людей в Сеуте вышли с протестом. К ним присоединились ещё 260 городов по всей Испании, включая Мадрид.

Причиной гнева людей стало вторжение 72 000 нелегальных мигрантов из Марокко в Сеуту в конце июля. При этом как минимум 90 из них погибли. Большинство мигрантов почти сразу сами вернулись обратно, либо их выдворили силовики. Однако по данным правительства, примерно 5000 человек, включая 1200 несовершеннолетних, пока остаются в Сеуте. При этом власти города называют цифру в 10 000 человек.

[протестующая]:

«Произошло вторжение из Марокко. А правительство так ничего и не сделало. Поэтому мы должны выйти на демонстрацию и поддержать Сеуту. Потому что Сеута – испанская территория, как и Мелилья. Они расположены в Африке, и я считаю, что Марокко хочет отнять их у нас».

Присутствие большого числа нелегальных мигрантов в Сеуте создало большую гуманитарную нагрузку на город. Кроме того, там складывается криминогенная обстановка, поскольку многие мигранты просто остаются на улицах.

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Людей также мучает вопрос: почему правительство не предотвратило вторжение мигрантов.

[протестующий]:

«Это было спланировано. Испанское правительство и спецслужбы должны были знать об этом. А если не знали, значит у нас плохое управление и на нас могут напасть в любую минуту».

Одновременно с этими демонстрациями левые группы и профсоюзы организовали контрпротесты в защиту мигрантов в нескольких городах, включая Мадрид.

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