Тысячи жителей Йемена бежали из прибрежных районов после стремительного продвижения хуситов. Люди прибывают в импровизированные лагеря,..

Тысячи йеменцев бегут от хуситов и ютятся в лагерях для переселенцев

Тысячи жителей Йемена бежали из прибрежных районов после стремительного продвижения хуситов. Люди прибывают в импровизированные лагеря, спасаясь от боёв и оставляя дома, хозяйство и бизнес.

Хуситы в последние дни захватили портовый город Моха и другие районы на побережье Красного моря. При этом с июля свои дома из-за наступления были вынуждены покинуть не менее 76 тысяч человек.

В лагерях люди получают горячую еду и предметы первой необходимости. Но поток прибывающих значительно превышает возможности местных властей и гуманитарных организаций.

[Аиша Мухаммад, переселенка]:

«У меня остались две дочери и три сына, которые хотят присоединиться к нам, но не могут уехать. Они даже не могут выйти на рынок за едой и питьевой водой. Их блокируют и обстреливают, они заперты в своих домах. Они готовят только рис, без хлеба, и ничего больше».

Люди приезжают в лагеря практически без имущества и зависят от гуманитарной помощи.

[Абдулла Каид, перемещённый житель Йемена]:

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«Мы бежали от войны, перебираясь с места на место. Мы спаслись, оставив всё позади. А теперь посмотрите на нас. Мы измучены и потрясены до глубины души. Мы хотим просто иметь средства к существованию и хотим безопасности».

Наступление хуситов уже изменило ситуацию на побережье Красного моря. Их военизированные формирования установили контроль над всей йеменской береговой линией и островом Майюн у пролива Баб-эль-Мандеб – одного из ключевых маршрутов мирового судоходства.

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