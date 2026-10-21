Протест дальнобойщиков вызвал нехватку продуктов в супермаркетах Сицилии

Протест дальнобойщиков привёл к перебоям с поставками товаров в итальянскую Сицилию. В супермаркетах Палермо полки пустуют...

Протест дальнобойщиков привёл к перебоям с поставками товаров в итальянскую Сицилию. В супермаркетах Палермо полки пустуют. Покупателям приходится обходить несколько магазинов, чтобы найти всё необходимое.

[Розалия Кандела, жительница Палермо]:

«Повсюду пусто. Вчера мы полчаса искали упаковку воды. Мы больше не можем этого выносить».

С середины октября протесты дальнобойщиков проходили в нескольких регионах юга Италии. Водители блокировали дороги и подъезды к портам, нарушая поставки товаров. В некоторых магазинах возникла нехватка товаров первой необходимости, а на автозаправках – топлива.

[Роберто, житель Палермо]:

«Я пришёл купить всего несколько вещей, но и в других магазинах тоже не найти всего необходимого. Поэтому приходится ходить по разным магазинам и смотреть, что удастся найти».

Перевозчики утверждают, что рост цен на дизельное топливо и морские перевозки увеличивают стоимость доставки товаров. В конечном счёте эти расходы отражаются на ценах в магазинах.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Правительство уже обещает дополнительную поддержку перевозчикам. Министерство инфраструктуры объявило, что в ближайшее время представят пакет помощи более чем на 150 миллионов евро.

Между тем, на севере Италии с начала октября в разных городах продолжаются протесты против роста стоимости жизни, повышения цен на топливо и ухудшения общественных услуг.

17 и 18 октября в Милане, Турине, Болонье и Бергамо демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и погромами. В ответ правительство Италии одобрило ужесточение мер безопасности, включая более суровые наказания за насилие на протестах.

Короткая ссылка на эту страницу: