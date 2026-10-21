Протест дальнобойщиков вызвал нехватку продуктов в супермаркетах Сицилии

Протест дальнобойщиков привёл к перебоям с поставками товаров в итальянскую Сицилию. В супермаркетах Палермо полки пустуют...
Дата загрузки: 2026-10-22
Протест дальнобойщиков привёл к перебоям с поставками товаров в итальянскую Сицилию. В супермаркетах Палермо полки пустуют. Покупателям приходится обходить несколько магазинов, чтобы найти всё необходимое.
[Розалия Кандела, жительница Палермо]:
«Повсюду пусто. Вчера мы полчаса искали упаковку воды. Мы больше не можем этого выносить».
С середины октября протесты дальнобойщиков проходили в нескольких регионах юга Италии. Водители блокировали дороги и подъезды к портам, нарушая поставки товаров. В некоторых магазинах возникла нехватка товаров первой необходимости, а на автозаправках – топлива.
[Роберто, житель Палермо]:
«Я пришёл купить всего несколько вещей, но и в других магазинах тоже не найти всего необходимого. Поэтому приходится ходить по разным магазинам и смотреть, что удастся найти».
Перевозчики утверждают, что рост цен на дизельное топливо и морские перевозки увеличивают стоимость доставки товаров. В конечном счёте эти расходы отражаются на ценах в магазинах.
Правительство уже обещает дополнительную поддержку перевозчикам. Министерство инфраструктуры объявило, что в ближайшее время представят пакет помощи более чем на 150 миллионов евро.
Между тем, на севере Италии с начала октября в разных городах продолжаются протесты против роста стоимости жизни, повышения цен на топливо и ухудшения общественных услуг.
17 и 18 октября в Милане, Турине, Болонье и Бергамо демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и погромами. В ответ правительство Италии одобрило ужесточение мер безопасности, включая более суровые наказания за насилие на протестах.
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