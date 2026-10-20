12 мигрантов, включая младенца, утонули у греческих островов Самос и Лесбос

У греческих островов Лесбос и Самос в северо-восточной части Эгейского моря в результате двух отдельных инцидентов..

У греческих островов Лесбос и Самос в северо-восточной части Эгейского моря в результате двух отдельных инцидентов утонули 12 мигрантов. Их лодки перевернулись.

У острова Лесбос погибли четверо мужчин, женщина и младенец. Лодка, на которой они находились, по неизвестной причине резко изменила курс и врезалась в левый борт судна береговой охраны Греции. Восьмерых мигрантов спасли. Их доставили в больницу.

Власти задержали гражданина Турции, находившегося среди выживших. Его подозревают в организации незаконной перевозки мигрантов и управлении лодкой.

Другой инцидент произошёл у острова Самос. Скоростной катер, перевозивший мигрантов и плывший из Турции, совершил резкий манёвр и перевернулся. В результате погибли пятеро мужчин и женщина. Береговая охрана спасла 14 мужчин. Ещё несколько человек считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Власти задержали одного из выживших – гражданина Ирана. Его также подозревают в организации незаконной перевозки мигрантов.

Министр судоходства Греции Василис Кикилиас подчеркнул, что позиция правительства в отношении нелегальных перевозчиков людей, остается неизменной: «нулевая терпимость».

По данным европейского агентства Frontex, за первые девять месяцев этого года на восточносредиземноморском маршруте зафиксировали 31 800 случаев незаконного пересечения границы ЕС. Это был самый загруженный миграционный маршрут в Евросоюзе за указанный период.

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