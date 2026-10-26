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На Кубе резко сократилось движение автобусов и поездов

На Кубе резко сократилось движение автобусов и поездов

Топливный кризис парализовал общественный транспорт Кубы. Объём городских и междугородних общественных перевозок сократился почти на 90%...

Дата загрузки: 2026-10-26

На Кубе резко сократилось движение автобусов и поездов

Топливный кризис парализовал общественный транспорт Кубы. Объём городских и междугородних общественных перевозок сократился почти на 90%. По словам министра транспорта страны, отрасль переживает один из самых тяжёлых периодов в своей истории.

[Эдуардо Родригес Давила, министр транспорта Кубы]:
«Если раньше у нас было около 419 отправлений автобусов во все провинции, то сегодня их число значительно сократилось: в среднем осталось чуть больше 11 отправлений в день. Из более чем ста маршрутов сейчас удаётся обслуживать только 21. То есть возможности выполнять эти перевозки невелики. Что касается поездов, раньше поезд в провинции отправлялся раз в четыре дня, а теперь – только раз в 16 дней».

Кубинцы добираются попутками, объединяются для совместных поездок и пользуются частным транспортом, который обходится значительно дороже.

Одной из альтернатив стали электрические мотоциклы, трёхколёсные такси и микроавтобусы. Государственные электромикроавтобусы, в частности, перевозят медицинский персонал.

По словам министра, на Кубе зарегистрировано около 150 тысяч электрических транспортных средств.

Однако перебои с подачей электроэнергии мешают пользоваться и этим транспортом. Так, десятки государственных электрических трициклов простаивают в гаражах: зарядить их просто нечем.

С конца января США ввели ограничения, которые фактически перекрыли поставки топлива на Кубу. Вашингтон объясняет свою политику стремлением добиться политических перемен на острове. Американская администрация считает, что кубинские власти не справляются с управлением страной, и обвиняет их в коррупции.

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