Жилищный протест: активисты разбили лагерь в центре Мадрида

Активисты разбили палаточный лагерь у здания правительства в центре Мадрида. Они выступают за доступное жильё. Протест..

Активисты разбили палаточный лагерь у здания правительства в центре Мадрида. Они выступают за доступное жильё.

Протест вспыхнул ещё на прошлой неделе. Его спровоцировало выселение 87-летней Марикармен Абаскаль из квартиры, где та прожила почти всю жизнь.

Люди требуют усилить защиту прав арендаторов на фоне дефицита жилья и стремительного роста арендной платы.

[Мария Донадиос, протестующая]:

«Я здесь, потому что нужно бороться за свои права. Аренда жилья в Испании стоит слишком дорого. Никто не в состоянии платить такие деньги».

[Мария Марин, протестующая]:

«Ситуация доходит до абсурда: люди отдают 70% своей зарплаты на аренду или ипотеку».

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Марикармен Абаскаль более 70 лет прожила в мадридском районе Ретиро. Несколько лет назад инвестиционный фонд, выкупивший её квартиру, поднял арендную плату. По данным профсоюза арендаторов, она выросла на 275% — до 2650 евро. Хотя позже плату снизили, но пенсии Марикармен всё равно недостаточно, чтобы покрыть такие расходы. Она была вынуждена выехать по решению суда.

Однако после того, как вспыхнул протест, владелец жилья пошёл на уступки. Марикармен сможет вернуться в свою квартиру. Новый договор подпишет, когда закончится её лечение в больнице. Впрочем, пожилая испанка призывает людей продолжать протесты.

История Марикармен стала символом более широкой проблемы: в Испании за последнее десятилетие аренда в среднем почти удвоилась. При этом, по оценке Банка Испании, стране не хватает около 750 тысяч домов.

Между тем премьер-министр Педро Санчес заявил, что его правительство готовит жилищный декрет. В числе ожидаемых мер упоминаются автоматическое продление договоров аренды и дополнительные ограничения на выселения.

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