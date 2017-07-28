В Европе отзовут 22 тыс. Porsche Cayenne

По всей Европе отзовут более 22 тысяч дизельных автомобилей Porsche Cayenne с 3-литровым двигателем. Как сообщил министр транспорта Германии в четверг, немецкий автопроизводитель устанавливал программное обеспечение, чтобы скрывать реальный уровень выбросов вредных газов в атмосферу.

[Александр Добриндт, министр транспорта Германии]:

«Это современные автомобили, которые по-прежнему производят. Поэтому мы отменяем лицензию на эти авто до тех пор, пока компания не предоставит другое программное обеспечение».

Как сообщили в Porsche, незаконное ПО обнаружили во время международного расследования. Компания согласилась покрыть все расходы в связи с отзывом и устранением проблемы.

Porsche – дочерняя компания концерна Volkswagen. Сам автогигант в 2015 году также оказался в центре дизельного скандала. Он был вынужден отозвать миллионы авто и заплатить миллиардные штрафы.