Как маленький спортивный клуб Египта выращивает чемпионов

В тесном спортивном зале египетского города Мансур спортсменки борются и выполняют акробатические упражнения на изношенных матах. Это клуб «Аль-Шаль и Маншия» примерно в 130 километрах от Каира.

Тренер Махмуд аль-Вафаи считает, что именно в таких крошечных центрах и рождаются многие чемпионы Египта.

[Махмуд аль-Вафаи, тренер]:

«Ограниченные ресурсы, огромные достижения. Чрезвычайно маленький клуб, намного меньше, чем вы можете себе представить. Как видите, зал всего 3,5 на 3,5 метра. В таком небольшом помещении практически невозможно вырастить чемпиона. И всё же мы воспитываем чемпионов благодаря целеустремлённости и настойчивости игроков и тренеров, которые работают со мной».

Такие клубы получают мало государственного финансирования и предлагают устаревшее оборудование. Большинство находится в частной собственности.

Но одна из местных звёзд в вольной борьбе, 15-летняя Родайна Ахмед Гамаль, скоро представит Египет на юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре.

Хотя у национальной чемпионки есть возможность тренироваться в более крупных клубах, она говорит, что предпочитает «Аль-Шаль».

[Родайна Ахмед Гамаль, спортсменка]:

«Я начала здесь, поэтому хочу добиться результата здесь. Хочу выйти и сказать, что я выиграла африканскую медаль, будучи членом клуба «Аль-Шаль». Мало кто получает такие награды от имени клуба. А я хочу завоевать медаль именно так».

Махмуд аль-Вафаи говорит, что тренирует девушек бесплатно, просто из любви к спорту. Семьи спортсменок покрывают все остальные расходы.

Мать Гамаль говорит, что, если её дочь участвует в трёх чемпионатах за месяц, это означает три регистрационных взноса, три взвешивания и три поездки в разные места.

На Олимпийские игры 2024 года в Париже Египет отправил 148 спортсменов, которые привезли домой три медали в пятиборье, фехтовании и тяжёлой атлетике.

В Мансуре, вдали от олимпийских церемоний, будущее женского спорта по-прежнему зависит от таких клубов, как «Аль-Шаль».

[Махмуд аль-Вафаи, тренер]:

«Когда Родайна, наша звезда женской борьбы, начала привлекать к себе внимание, у нас фактически появилась настоящая молодёжная база. В нашей молодёжной программе более 12 девочек младше 12 лет».

