fb pixel
Телеканал NTD

Как слоны бьют пенальти в Непале

Как слоны бьют пенальти в Непале

Серия пенальти на футбольном поле. Но «футболисты» здесь, скажем так, немного больше обычного. Да, это слоны..

Дата загрузки: 2025-12-31

Как слоны бьют пенальти в Непале

Серия пенальти на футбольном поле. Но «футболисты» здесь, скажем так, немного больше обычного. Да, это слоны в паре с их погонщиками.

Они участвуют в ежегодном фестивале слонов в Непале.

[Сэнт Махато, махаут]:
«Фестиваль слонов Читван привлекает людей со всей страны. Это праздник для нас и для тех, кто приезжает на это мероприятие. Его проводят раз в год. Мы начали с футбола на слонах, а завтра у нас будет конкурс красоты, который продлится три дня. Здесь только радостная и приятная атмосфера».

Фестиваль привлекает и много туристов из разных уголков мира.

[Джон, турист из Великобритании]:
«Какие у меня чувства? Потрясающе видеть, что всё сообщество объединяется, то, на что способны люди, работающие со слонами, – действительно здорово».

Трехдневный фестиваль завершится ритуалами поклонения животным.

Центр разведения и дрессировки слонов в Саурахе находится примерно в трёх километрах от национального парка Читван. Он один из крупнейших в своём роде в Непале. В нём содержат десятки слонов и слонят. За ними ухаживает специальная команда дрессировщиков, которых здесь называют махаутами. Центр привлекает много местных и иностранных посетителей.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...