Как слоны бьют пенальти в Непале

Серия пенальти на футбольном поле. Но «футболисты» здесь, скажем так, немного больше обычного. Да, это слоны..
Дата загрузки: 2025-12-31
Серия пенальти на футбольном поле. Но «футболисты» здесь, скажем так, немного больше обычного. Да, это слоны в паре с их погонщиками.
Они участвуют в ежегодном фестивале слонов в Непале.
[Сэнт Махато, махаут]:
«Фестиваль слонов Читван привлекает людей со всей страны. Это праздник для нас и для тех, кто приезжает на это мероприятие. Его проводят раз в год. Мы начали с футбола на слонах, а завтра у нас будет конкурс красоты, который продлится три дня. Здесь только радостная и приятная атмосфера».
Фестиваль привлекает и много туристов из разных уголков мира.
[Джон, турист из Великобритании]:
«Какие у меня чувства? Потрясающе видеть, что всё сообщество объединяется, то, на что способны люди, работающие со слонами, – действительно здорово».
Трехдневный фестиваль завершится ритуалами поклонения животным.
Центр разведения и дрессировки слонов в Саурахе находится примерно в трёх километрах от национального парка Читван. Он один из крупнейших в своём роде в Непале. В нём содержат десятки слонов и слонят. За ними ухаживает специальная команда дрессировщиков, которых здесь называют махаутами. Центр привлекает много местных и иностранных посетителей.
Короткая ссылка на эту страницу: