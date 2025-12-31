Как слоны бьют пенальти в Непале

Серия пенальти на футбольном поле. Но «футболисты» здесь, скажем так, немного больше обычного. Да, это слоны..

Серия пенальти на футбольном поле. Но «футболисты» здесь, скажем так, немного больше обычного. Да, это слоны в паре с их погонщиками.

Они участвуют в ежегодном фестивале слонов в Непале.

[Сэнт Махато, махаут]:

«Фестиваль слонов Читван привлекает людей со всей страны. Это праздник для нас и для тех, кто приезжает на это мероприятие. Его проводят раз в год. Мы начали с футбола на слонах, а завтра у нас будет конкурс красоты, который продлится три дня. Здесь только радостная и приятная атмосфера».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Фестиваль привлекает и много туристов из разных уголков мира.

[Джон, турист из Великобритании]:

«Какие у меня чувства? Потрясающе видеть, что всё сообщество объединяется, то, на что способны люди, работающие со слонами, – действительно здорово».

Трехдневный фестиваль завершится ритуалами поклонения животным.

Центр разведения и дрессировки слонов в Саурахе находится примерно в трёх километрах от национального парка Читван. Он один из крупнейших в своём роде в Непале. В нём содержат десятки слонов и слонят. За ними ухаживает специальная команда дрессировщиков, которых здесь называют махаутами. Центр привлекает много местных и иностранных посетителей.

Короткая ссылка на эту страницу: