Сильный снегопад в Польше: на дороге пробки длиной в 20 км

Сильный снегопад обрушился на Польшу. Ночью на автомагистрали между Варшавой и портовым городом Гданьском образовались пробки длиной до 20 километров. Они возникли в результате того, что фурам стало тяжелее двигаться по скользкой дороге.

Сотни людей оказались заблокированными в своих автомобилях. При этом снегопад усиливался, а температура падала. По данным властей, никто не пострадал.

Полицейские, чтобы облегчить положение людей, раздавали горячие напитки. Их оплатили городские власти. К утру движение возобновилось.

Также в стране произошли кратковременные сбои в работе железных дорог и аэропортов.

Синоптики предупреждали о сильном снегопаде, который прошёл полосой от Эльблонга через Ольштын и Плоцк до Варшавы. Наиболее сильные осадки были в Варминьско-Мазурском воеводстве и Восточном Поморье. Там объявили погодную опасность третьей степени. Местами снежный покров увеличился до 60 сантиметров.

Южнее снегопад был слабее. В окрестностях Варшавы выпало около 20 сантиметров осадков. В горные районы пришли метели со скоростью ветра в 40 километров в час и с порывами до 60.

По всей стране на расчистку дорог вышли более 2200 единиц снегоуборочной техники.

