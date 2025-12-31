О китайских драконах рассказывает выставка в Париже

Таких драконов, как этот, можно часто увидеть на празднованиях китайского Нового года и других торжествах. И..

Таких драконов, как этот, можно часто увидеть на празднованиях китайского Нового года и других торжествах. И хотя этот экспонат неподвижен, выразительный изгиб его тела передаёт динамичность традиционного китайского танца.

Эта экспозиция – часть масштабной выставки в Музее на набережной Бранли – Жак-Ширак в Париже, посвящённой китайским драконам.

В числе главных экспонатов – нефритовая фигурка Дракона-свиньи, принадлежащая культуре Хуншань, которая сформировалась более 6500 лет назад. Артефакт эпохи неолита представляет собой одно из первых трёхмерных изображение дракона.

Эти мифические существа с давних времён играли важную роль в жизни китайцев. Фигурками драконов украшали бронзовые сосуды и колокола. А этот свирепый терракотовый дракон охранял гробницу во времена династии Тан, которая существовала в первом тысячелетии нашей эры.

На свитке времён династии Мин история сказочного существа запечатлена в поэме.

[Жюльен Руссо, заместитель куратора выставки]:

«Дракон связан с небом: с облаками, дождём и со звёздами. Таким образом, дракон – это восточное созвездие, которое появляется весной, когда день становится длиннее и природа оживает».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

На этом фарфоровом блюде эпохи Цин проиллюстрирована знаменитая китайская легенда о карпе. Он благодаря упорству и целеустремлённости сумел преодолеть бурное течение реки, пройти через символические «Ворота Дракона», тоже превратиться в священное существо и подняться на небеса.

Дракон в Китае считался царём животных, поэтому был символом императорской власти. Подтверждение этому можно увидеть на императорской шёлковой мантии времён династии Цин.

Эта шкатулка с нефритовыми фигурками животных, представляющих знаки Зодиака, символизирует Небо и Землю.

На выставке также представлены портреты императоров и императриц династий Мин и Цин, дипломатические документы и нефритовые императорские печати.

[Жюльен Руссо, заместитель куратора выставки]:

«Дракон – это трансформирующееся существо. Поэтому он может принимать множество различных форм. Его можно воссоздать в керамике, использовать его образ в архитектуре и живописи, то есть представить в любых материалах и формах».

Выставка «Драконы» подготовлена при партнёрстве с тайбэйским Музеем императорского дворца. Она продлится до 1 марта.

Короткая ссылка на эту страницу: