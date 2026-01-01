Воры похитили из банка в Германии миллионы евро, прорыв проход

Полиция Германии расследует ограбление банка в западном городе Гельзенкирхен, которое произошло в период рождественских праздников.

Воры воспользовались длинными выходными, чтобы просверлить отверстие в хранилище банка и похитить из сейфовых ячеек клиентов денег и ценностей на сумму не менее 10 миллионов евро.

[Томас Новачик, представитель полиции]:

«В задней стене мы обнаружили большую дыру, через которую воры проникли в хранилище. Они взломали большое количество сейфовых ячеек и забрали большую часть содержимого».

В Германии большинство магазинов и банков закрываются на рождественские праздники, начиная с вечера 24 декабря, и полиция обнаружила отверстие только после того, как рано утром в понедельник 29 декабря сработала пожарная сигнализация.

По словам полиции, воры прорыли ход с подземной парковки, расположенной за банком.

[Томас Новачик, представитель полиции]:

«Расследование идёт полным ходом. Мы получили первые видеозаписи с изображением предполагаемых преступников. Нам также удалось идентифицировать автомобиль, на котором они скрылись».

Тем временем десятки расстроенных клиентов банка требуют ответов относительно судьбы их украденных ценностей, опасаясь, что им не возместят потерь.

[Ингрид Хипель, жертва ограбления]:

«Что мы должны чувствовать? Ждать, когда они закончат и скажут: „Хорошо, можете зайти и получить до 10 000 евро, больше нет“? Всё возможно. Они должны нам что-то дать». [Томас Новачик, представитель полиции]:

«Мы понимаем, что тысячи пострадавших очень обеспокоены тем, что случилось с их ценностями. Мы и банк прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее прояснить ситуацию. Однако мы также просим их с пониманием отнестись к тому, что это займёт очень много времени из-за большого числа пострадавших».

