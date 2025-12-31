Два поезда столкнулись в Мачу-Пикчу

fb pixel
В Перу лоб в лоб столкнулись два поезда, курсирующие по археологическому району Мачу-Пикчу. Один человек погиб, ещё 30 пострадали.

По данным полиции, погиб машинист одного из поездов Inca Rail.

Среди пострадавших – как перуанские, так и иностранные туристы.

[Хулио Сесар Бесерра, глава полиции региона Куско]:
«Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Расследование продолжается, и мы направим специализированные полицейские силы для установления обстоятельств и степени ответственности».

Авария произошла в 13:30 между археологическими памятниками Кориуайрачина и Пампаккауа, в отдалённом горном районе примерно в 50 километрах от Куско, столицы региона.

Компания Peru Rail сообщила, что её сотрудники в двух автономных вагонах доставили пострадавших в Ольянтайтамбо, где их пересадили в машины скорой помощи.

Мачу-Пикчу – главная туристическая достопримечательность Перу. Ежегодно её посещают более миллиона туристов.

