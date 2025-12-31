Минимум четыре человека пострадали в результате аварии на канатной дороге в Пеннинских Альпах в регионе Пьемонт..

В Италии в результате аварии на канатной дороге пострадали четыре человека, 100 эвакуированы

Минимум четыре человека пострадали в результате аварии на канатной дороге в Пеннинских Альпах в регионе Пьемонт на северо-западе Италии. Около 100 человек были эвакуированы вертолётами.

Инцидент произошёл недалеко от деревни Макуньяга. Две кабины столкнулись с верхней и нижней станциями. По словам директора транспортной компании, одна кабина не сбавила скорость должным образом. В итоге пострадали трое пассажиров и оператор. Они получили лёгкие травмы.

После аварии работу канатной дороги приостановили. В результате примерно 100 человек, включая детей и иностранных туристов, на некоторое время оказалась заблокированными на верхней станции на горе Монте-Моро на высоте 2800 метров.

Эвакуировать людей помогли сотрудники Гражданской альпийской спасательной службы, полиция и пожарные.

Канатная дорога рядом с Макуньягой была построена в 1962 году. Два года назад её модернизировали. Были заменены двигатели и кабины. На модернизацию потратили два миллиона евро.

Короткая ссылка на эту страницу: