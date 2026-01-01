Праздничные костюмы, хорошее настроение и заливистый лай – на площади Сибелес в Мадриде стартует новогодний собачий..

Десятки людей и собак прогулялись по центру Мадрида в преддверии Нового года

Праздничные костюмы, хорошее настроение и заливистый лай – на площади Сибелес в Мадриде стартует новогодний собачий забег «Санперрестре».

Впрочем, соревноваться здесь никто не собирается. Забег – это лишь название. А цель мероприятия – в преддверии Нового года неторопливо прогуляться в компании хвостатого друга по старому центру Мадрида.

Забег «Санперрестре» – это ещё и благотворительность. Он предназначен для того, чтобы напомнить людям о необходимости заботиться о братьях наших меньших. А кроме того, участники мероприятия платят небольшой взнос, и собранные деньги идут на помощь приютским животным.

[Марта, участница забега]:

«Мне очень нравится участвовать. И поскольку моя собака мне как ребёнок, и я очень её люблю, то прихожу помогать, когда проводятся подобные мероприятия, особенно, если речь идёт о брошенных собаках». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

[Сантьяго, участник забега]:

«Мы приезжаем уже несколько лет. И это очень важно для нас, поскольку этот забег тоже очень значимый».

Собачий забег организует местная организация по защите животных. Он проходит уже в 15-й раз. Людям-участникам дарят футболки с символикой мероприятия, а собакам – банданы.

На финише владельцы животных получают 12 виноградин, а питомцам выдают по 12 шариков корма. В Испании существует традиция под каждый звон курантов в новогоднюю ночь съедать по одной виноградине на удачу в новом году.

