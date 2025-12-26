Моря и океаны скрывают в себе ещё множество тайн, но учёные продолжают познавать глубоководный мир. В..

Чудеса подводного мира, раскрытые в 2025 году

Моря и океаны скрывают в себе ещё множество тайн, но учёные продолжают познавать глубоководный мир. В 2025 году в рамках масштабной миссии «Океанская перепись» они открыли более 860 новых видов.

При этом исследователи подсчитали, что идентифицировано только 10% морской жизни, а до двух миллионов видов ещё предстоит задокументировать.

Помогают дистанционноуправляемые высокотехнологичные подводные аппараты. Они оснащены инструментами, которые позволяют получать изображения и отбирать пробы. Раньше такие способы глубоководного исследования были недоступны.

В проекте «Океанская перепись» участвуют десятки международных организаций, включая Институт океана имени Шмидта. Его сотрудникам удалось случайно снять на видео живого антарктического гигантского кальмара, обитающего в естественных условиях. Такое произошло впервые за всю историю исследований. Кстати, описали антарктического гигантского кальмара ещё 100 лет назад.

А эти микроскопические организмы – кальцифицирующий планктон. Они строят маленькие раковины из карбоната кальция. В них накапливается и удерживается углерод, поглощённый из океана и атмосферы. Это важно для здоровья всей планеты.

Очищать океан помогают и морские травы. Например, посидонию называют «лёгкими моря». Растения этого вида поглощают и хранят углерода в 15 раз больше, чем лес Амазонки такой же площади. Они также производят до 21 литра кислорода на квадратный метр.

Дельфины входят в число наиболее изученных морских млекопитающих, но оказалось, что они способны по-прежнему удивлять исследователей.

В заливе Шарк в Западной Австралии афалины подбирают морские губки со дна моря и носят их на своих так называемых клювах. Губки защищают чувствительную кожу дельфина, когда он роется в донных отложениях в поисках рыбы.

Это сложный и крайне редкий метод охоты, по словам исследователей. Выгнав спрятавшуюся рыбу, дельфин сбрасывает морскую губку с носа, хватает добычу, а затем снова подбирает губку.

Моря также скрывают тайны истории. В Орхусском заливе в Дании рхеологи раскапывают древнее поселение людей. Оно ушло под воду 8500 лет назад, когда завершился ледниковый период. Учёные уже сделали много уникальных находок.

Эти раскопки – часть международного проекта стоимостью 15 миллионов долларов, который финансирует ЕС. Морские археологи исследуют затонувшие земли Северной Европы в поисках поселений периода мезолита. Необходимость в этом возникла в связи с расширением морских ветряных электростанций и другой морской инфраструктуры.

А тем, кто мечтает плавать как рыбы, поможет изобретение британского стартапа. Оно представляет собой подводный реактивный ранец. Управлять им можно с помощью портативного устройства.

На полной мощности ранец позволяет развивать скорость до трёх метров в секунду. Аккумуляторов хватает на полтора часа. Правда, дайверу надо плыть на задержке дыхания. Кислородом ранец не обеспечивает. Стоит такое устройство более 28 000 долларов.

