Представители конного спорта в Китае надеются на бум в год Лошади

Китай готовится отметить год Лошади. Владелец ранчо на окраине Пекина Шао Сян надеется, что конный спорт снова обретёт популярность среди китайцев.

Шао работает с лошадьми более 20 лет и хорошо с ними ладит. Сначала относился к ним как к обычным домашним животным. Но потом выбрал другую стратегию.

[Шао Сян, владелец ранчо]:

«Чем больше времени я проводил с лошадьми, тем больше понимал, что должен интегрироваться в их мир, а не пытаться втянуть их в мир человека. Теперь рядом с ними веду себя так, как будто я один из них».

В 2016 году Шао основал клуб конного спорта. В то время в Китае лошади не вызывали особого интереса. Он проснулся во время пандемии, когда прогулки верхом стали одной из немногих возможностей активного отдыха на открытом воздухе. Как только локдаун закончился, интерес к лошадям снова ослаб.

[Шао Сян, владелец ранчо]:

«Очень надеюсь, что в благоприятный период года Лошади, больше людей с фамилией Ма (что означает «лошадь») или родившихся в год Лошади приедут сюда, чтобы познакомиться с лошадьми, покататься на них, научиться ухаживать за ними и лучше их понять».

Сейчас на ранчо у Шао живёт более 100 лошадей, привезённых из Европы.

Согласно восточному календарю, этот год будет годом Красной Огненной Лошади. Исследователи философских текстов «Книги перемен», или по-другому «И Цзин», отмечают, что огонь представляет собой силу, которая действует очень быстро.

[Юэ Тяньцзи, исследователь]:

«Эта сила часто стремительна, быстротечна и с широким охватом. Огонь также представляет собой нечто визуально привлекательное, красивое и бросающееся в глаза. В таких обстоятельствах от людей требуется быстрота мышления».

Считается, что год Огненной Лошади может принести успех таким отраслям, как культура, образование, СМИ, кино и телевидение, реклама, энергетика и сфера общественного питания.

Но огонь также несёт в себе риски.

[Юэ Тяньцзи, исследователь]:

«Если какая-либо сила становится слишком могущественной, то в крайних случаях всё может начать развиваться в противоположном направлении. Сильный огонь также может символизировать негармоничные события, такие как хаос, конфликты и войны».

Китайский Новый год наступит 17 февраля. Рынки в Пекине уже заполнены декором – китайскими фонариками и сувенирами, созданными в тематике года Лошади.

