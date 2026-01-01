Выставка королевских драгоценностей проходит в Париже, несмотря на ограбление Лувра

Эту тиару в 1903 году создали в ювелирной компании Cartier по заказу вдовствующей герцогини Манчестерской. Сейчас..

Эту тиару в 1903 году создали в ювелирной компании Cartier по заказу вдовствующей герцогини Манчестерской. Сейчас украшение представлено на выставке королевских и аристократических драгоценностей в Париже – городе, который менее трёх месяцев назад потрясло дерзкое ограбление Лувра.

Злоумышленники украли восемь ювелирных изделий общей стоимостью 88 миллионов евро. Это событие вызвало недоверие у общественности к тому, насколько хорошо во Франции охраняют культурное наследие.

Новая выставка проходит недалеко от Лувра – в музее «Отель де ла Марин». Это историческое здание примечательно тем, что раньше в нём находилась королевская сокровищница. Называлось оно «Гард-Мёбль». Причём это печально известное место. В 1792 году из сокровищницы украли огромное количество королевских драгоценностей. Большинство исчезли навсегда.

Однако организаторы выставки говорят, что новый музей оборудован самыми передовыми системами безопасности и есть физическая охрана, поэтому драгоценностям ничто не угрожает.

В числе экспонатов королевские тиары, крупные бриллианты, гравированные изумруды, аметисты и топазы. Драгоценности были визуальным языком монаршего двора, подтверждающим его легитимность и авторитет. Они также были выражением благосклонности и укрепляли королевские союзы. С помощью ювелирных украшений напоминали о любви и клялись в верности.

По словам кураторов выставки, мода на комплекты украшений появилась под влиянием монархов.

[Эмма Эдвардс, куратор выставки]:

«То, как мы носим украшения, во многом сформировалось благодаря Наполеону Бонапарту, императрице Жозефине и её придворным ювелирам – Мари-Этьену Нито и его сыну. Они создавали комплекты украшений, дополнявшие простые и элегантные неоклассические платья или, скорее, сиявшие на их фоне».

В четырёх залах выставочного пространства представлено 140 королевских драгоценностей. Их предоставили Музей Виктории и Альберта, семейная коллекция Аль-Тани, а также крупные международные коллекционеры. Выставка продлится до 6 апреля.

