Люди находят всё больше способов и возможностей помогать животным, и те тоже не остаются в долгу...

От КТ для хищных кошек до крыс-сапёров: что сделали люди и животные друг для друга в 2025 году

Люди находят всё больше способов и возможностей помогать животным, и те тоже не остаются в долгу. Давайте вспомним, как это происходило в 2025 году.

В приюте хищных кошек в Англии в октябре появился специализированный компьютерный томограф. Это позволило ветеринарам проверить здоровье трёхлетнего амурского тигра, десятилетнего леопарда и четырёхлетнего гепарда – ведь звери, как и люди, тоже могут болеть.

Слоны также нуждаются в квалифицированной помощи. Учёные разработали вакцину от смертельно опасного вируса, который вызывает острое геморрагическое заболевание у молодых животных. В тяжёлых случаях оно может убить слона всего за сутки. Вирус поражает и диких, и находящихся в неволе животных.

В Аргентине работают над восстановлением популяции зеленокрылых ара. Выведенных в неволе птенцов кормят с помощью куклы, имитирующей взрослого попугая. Так птица не привыкнет к людям и сможет адаптироваться к жизни в дикой природе.

А это Мейпл – английский спрингер-спаниель. Она работала в правоохранительных органах в США, а теперь вышла на пенсию, но отдыхать ей пока некогда. Собака помогает поддерживать здоровье пчёл. Она использует чувствительный нюх, чтобы обнаруживать в ульях инфекционные заболевания, такие как американский гнилец. Эта болезнь поражает личинки медоносных насекомых.

Во Франции собаки тоже протягивают лапу помощи. Они по запаху хлора находят повреждённые водопроводные трубы, что позволяет избежать масштабных потерь питьевой воды. За шесть лет собаки-детекторы обнаружили 1500 утечек.

Острым обонянием обладают и гамбийские хомяковые крысы. Их можно назвать настоящими героями. Например, в Камбодже они ищут наземные мины, оставшиеся после войны. По оценкам, в сельской местности насчитывается от четырёх до шести миллионов мин и других неразорвавшихся боеприпасов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Помощниками людей становятся даже рыбы. Исследователи из Университета Буэнос-Айреса выяснили, что два вида лучепёрых рыб активно поедают яйца и личинки жёлтолихорадочных комаров. Это переносчики опасных вирусов, включая зику и чикунгунью.

Открытие уже принесло пользу тысячам людей. Рыб разводят в университетских лабораториях и бесплатно раздают частным лицам и компаниям, у которых есть водоёмы или резервуары с водой. Маленькие рыбы стали эффективным и безвредным способом борьбы с комарами и вирусами.

Короткая ссылка на эту страницу: