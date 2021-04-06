Гонконгцы эмигрируют в Великобританию вместе со своими питомцами

После того как власти КНР ввели в Гонконге закон о национальной безопасности, чтобы ужесточить свой контроль,..

После того как власти КНР ввели в Гонконге закон о национальной безопасности, чтобы ужесточить свой контроль, 40-летний Дон Ип решил, что настало время переезжать. И его питомцы тоже входили в эти планы.

Ип решил воспользоваться новой визовой программой британского правительства, которую Лондон внедрил вскоре после принятия злополучного закона. Согласно ней жители Гонконга, оформив британский заграничный паспорт, могут пять лет учиться или работать в Соединённом Королевстве и впоследствии начать процесс оформления гражданства.

Ип решил переезжать со своей подругой и её 22-летней дочерью. Также он решил взять с собой своих хаски и кошку. На их подготовку он уже потратил около 14 тысяч долларов. Сумма включает стоимость перевозки, вакцинацию и медицинские документы.

[Дон Ип, житель Гонконга]:

«Эти животные – часть моей семьи. Я за много лет к ним очень привязался, не могу их бросить. Сейчас они уже старые, сложно будет найти им хорошего хозяина, да и я не выдержу разлуки».

Для подготовки питомцев Ип обратился к специализированной компании Life Travel. По её данным, с 2019 года наблюдается резкий рост числа заказов.

Также статистика показывает рост спроса на вживление питомцам микрочипов. Эта процедура является одним из требований в странах, которые ослабили визовые ограничения для гонконгцев. Среди них и Австралия.

Ип и его спутники говорят, что готовы перенести все трудности, связанные с переездом.

[Дон Ип, житель Гонконга]:

«В Великобритании будут трудности: и маленькие, и большие. Но если решился на жизнь там, если уже настроился, то сможешь решить все проблемы одну за другой».

Правительство Гонконга не ведёт официальной статистики о том, сколько людей уезжает в Великобританию, чтобы воспользоваться новым визовым предложением. Но по оценкам Лондона, в ближайшие пять лет эмигрировать могут до 300 тысяч человек.

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