Снятие карантина: в Великобритании всё больше брошенных питомцев

Джек-рассел-терьер по кличке Пэтч тренируется выполнять команды с работницей лондонского приюта для животных. Четырёхлетнего пса недавно..

Джек-рассел-терьер по кличке Пэтч тренируется выполнять команды с работницей лондонского приюта для животных. Четырёхлетнего пса недавно подобрали на улице.

В стране отменяют карантинные ограничения. И появляется всё больше брошенных питомцев эпохи пандемии.

[Питер Лори, глава приюта для животных]:

«Люди постепенно возвращаются в офисы, начинают задумываться об отпуске. К сожалению, всё больше людей возвращают своих собак или кошек. С началом пандемии они взяли щенков. А теперь собаки выросли, и люди понимают, что управляться с ними слишком сложно».

За последнюю пару месяцев в приют попало вдвое больше собак и кошек.

[Кейт Коллинс, сотрудница центра]:

«Довольно много людей пришли к нам и сказали, что они больше не могут содержать своих животных из-за финансовых проблем и увольнений».

Стоит отметить, что с началом пандемии спрос на животных из приютов возрос в разы. Только за одну неделю марта прошлого года этот центр отдал в семьи 155 собак и кошек. Это наилучший результат за десятилетие. С тех пор три представительства организации в Лондоне, Беркшире и Кенте получили тысячи заявок.

[Питер Лори, глава приюта для животных]:

«Когда в марте прошлого года началась пандемия, мы увидели огромный спрос на животных из приютов. Люди выстраивались в очереди, чтобы взять кошку или собаку. И мы смогли отдать в семьи почти всех животных на нашем попечении за несколько недель».

Как и все другие организации, этот центр адаптировал работу в период пандемии. Впервые за свою 160-летнюю историю он закрыл двери для посетителей. Питомцев семьи выбирают посредством видеозвонков. Потом животных доставляют прямо в дома новых владельцев.

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