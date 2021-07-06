Премьер Великобритании рассказал, как страна будет возвращаться к нормальной жизни
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил планы по отмене социальных и экономических ограничений в связи с COVID-19...
Дата загрузки: 2021-07-06
Джонсон подтвердил, что пока правительство намерено отменить ограничительные меры 19 июля. При этом окончательное решение по этому вопросу примут на следующей неделе.
Ослабление мер стало итогом быстрой программы вакцинации. В стране от COVID полностью привито 64% взрослого населения. При этом 14% получили вторую дозу.
Более того, промежуток между первой и второй дозами вакцин для людей до 40 лет планируют сократить с 12 до восьми недель. То есть к середине сентября вторую дозу должны получить все британцы старше 18 лет.
[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:
«Наши вакцины помогли разорвать связь между болезнью и смертью. И с течением времени стало ясно, что эти вакцины действительно эффективны, и большинство из тех, кто попадает в больницу, не были вакцинированы».
Согласно планам, с 19 июля будут сняты все ограничения на собрания людей в общественных местах. Всем заведениям позволят открыться, включая ночные клубы. Также снова разрешат посещения домов престарелых и не будут ограничивать число зрителей в театрах, на концертах и спортивных мероприятиях.
Больше не будет обязательного правила соблюдать дистанцию и носить маски. Кроме того, компаниям не будут рекомендовать переводить сотрудников на работу из дома.
Также для посещения любых заведений и мероприятий не нужно будет предъявлять сертификаты о вакцинации.
[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:
«Давайте откровенно себя спросим: если мы не сможем открыть наше общество в ближайшие несколько недель, когда этому способствуют приход лета и школьные каникулы, то когда мы сможем вернуться к нормальной жизни?»
Правила будут внедрять только в Англии. Что касается Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, там местные власти следуют своим программам ослабления карантина.
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