Премьер Великобритании рассказал, как страна будет возвращаться к нормальной жизни

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил планы по отмене социальных и экономических ограничений в связи с COVID-19...

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил планы по отмене социальных и экономических ограничений в связи с COVID-19. Их будут снимать поэтапно в течение двух недель.

Джонсон подтвердил, что пока правительство намерено отменить ограничительные меры 19 июля. При этом окончательное решение по этому вопросу примут на следующей неделе.

Ослабление мер стало итогом быстрой программы вакцинации. В стране от COVID полностью привито 64% взрослого населения. При этом 14% получили вторую дозу.

Более того, промежуток между первой и второй дозами вакцин для людей до 40 лет планируют сократить с 12 до восьми недель. То есть к середине сентября вторую дозу должны получить все британцы старше 18 лет.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Наши вакцины помогли разорвать связь между болезнью и смертью. И с течением времени стало ясно, что эти вакцины действительно эффективны, и большинство из тех, кто попадает в больницу, не были вакцинированы».

Согласно планам, с 19 июля будут сняты все ограничения на собрания людей в общественных местах. Всем заведениям позволят открыться, включая ночные клубы. Также снова разрешат посещения домов престарелых и не будут ограничивать число зрителей в театрах, на концертах и спортивных мероприятиях.

Больше не будет обязательного правила соблюдать дистанцию и носить маски. Кроме того, компаниям не будут рекомендовать переводить сотрудников на работу из дома.

Также для посещения любых заведений и мероприятий не нужно будет предъявлять сертификаты о вакцинации.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Давайте откровенно себя спросим: если мы не сможем открыть наше общество в ближайшие несколько недель, когда этому способствуют приход лета и школьные каникулы, то когда мы сможем вернуться к нормальной жизни?»

Правила будут внедрять только в Англии. Что касается Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, там местные власти следуют своим программам ослабления карантина.

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