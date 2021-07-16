Пещеры «Анкор-Чёрч» в Великобритании оказались самым древним жилищем в стране

Эти пещеры могут оказаться старейшим жилищем, найденным на территории Великобритании. Специалисты пришли к выводу, что комнаты..

Эти пещеры могут оказаться старейшим жилищем, найденным на территории Великобритании.

Специалисты пришли к выводу, что комнаты в пещерах «Анкор-Чёрч» в графстве Дербишир люди выточили ещё в IX веке.

Раньше считалось, что эти пещеры имели природное происхождение. И что их обнаружили и стали использовать в XVIII веке. Местные аристократы устраивали в них обеды и праздники.

Но теперь же исследователи говорят, что дверные проёмы и окна комнат очень напоминают саксонскую архитектуру.

[Эдмунд Симонс, археолог]:

«Тут есть двери, окна, потолки, пол. Сохранились фрагменты. Кое-что разрушено. В Великобритании, наверное, больше нет чего-то настолько старинного, где бы люди жили, готовили, спали, ели и молились».

Эти пещеры могли служить домом отшельникам. Однако у учёных появилась более смелая версия. Они считают, что там жил король Эрдвульф. Его свергли с престола в 806 году, и, как предполагается, он отправился в изгнание в пещеры «Анкор-Чёрч».

[Рейчел Эскью, работница местной церкви]:

«Он был свергнут с трона, поэтому ушёл, так сказать, на тихую пенсию у реки Трент».

Археологи полагают, что в XVIII веке пещеры немного модифицировали. В них добавили кирпичные кладки и оконные рамы. Также некоторые дверные проёмы расширили, чтобы в них могли пройти дамы в пышных нарядах.

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