Угандийка не боится хищников и играет с ними, как с домашними питомцами

Поиграть с гиенами, почесать за ухом сервала или взять в руки змею – всё это превратилось..

Поиграть с гиенами, почесать за ухом сервала или взять в руки змею – всё это превратилось в смысл жизни для смотрительницы Центра сохранения диких животных в Уганде. Холли Акелло с детства всей душой тянется к зверям, не беря в расчёт их хищные повадки.

[Холли Оливер Акелло, сотрудница Центра сохранения диких животных]:

«Я не позволяю страху управлять мною и не живу в страхе. Я считаю, что люди должны быть свободными, и они имеют право свободно взаимодействовать со всем, с чем возможно».

Холли спокойно заходит в вольер со львами. Они родились в неволе в ЮАР. Их привезли в Уганду четыре года назад. И хотя львы никогда не жили в дикой природе, но остаются хищниками. Однако смотрительница находит общий язык и с ними. Считает, что для этого нужны терпение и способность понять животное.

[Холли Оливер Акелло, сотрудница Центра сохранения диких животных]:

«Я так сказала бы людям по поводу диких животных: если вы уверены в своих действиях и понимаете, чего хотите достичь, то идите вперёд и делайте. Но если результат будет отрицательным, то не надо продолжать. А также, если у вас нет большой увлечённости, то даже не нужно приближаться к зверям, иначе многое пойдёт не так».

Центр сохранения диких животных открылся в 2014 году. Сейчас здесь живут львы, гиены, крокодилы, сервал, золотая кошка, пальмовые циветты, черепахи, хамелеоны, игуаны и змеи.

Холли заботливо опекает каждого питомца и всех называет по именам. На её руках есть царапины, оставленные хищниками. Однако она считает эти отметины неплохим украшением.

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