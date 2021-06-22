Встречу гориллы и мамы с грудным младенцем посмотрели более 4 млн раз

Эммелин и Майкл Остин гуляли с грудным сыном в зоопарке в Бостоне. Когда они подошли к секции обезьян, то заметили, что одна горилла наблюдает за Эммелин с младенцем на руках.

Это была самка по имени Кики, которая родила пять детёнышей. Последний малыш Пабло находился неподалёку. Эммелин вспоминает: «Когда я увидела, что её интересует мой ребёнок, мне захотелось подойти поближе, чтобы она могла его рассмотреть». Кики приблизилась к стеклу и начала общаться с малышом. Она прижимала ладонь к стеклу, будто хотела дотронуться, и смотрела на него с нежностью.

Молодая мама говорит, что у неё с Кики установилась какая-то невидимая связь. «У нас обеих малыши, и мы смотрели друг на друга, думая, какие дети милые, красивые, маленькие и драгоценные… Она посмотрела мне в глаза, и я увидела в её глазах столько любви», – поделилась Эммелин. Пока мамы общались без слов, Пабло подошёл к Кики.