Исследование: каждый пятый питомец заражается COVID от своего хозяина

Подозреваете, что у вас COVID-19? Тогда, возможно, вам стоит держаться подальше от своих питомцев. К такому..

Подозреваете, что у вас COVID-19? Тогда, возможно, вам стоит держаться подальше от своих питомцев. К такому выводу пришли нидерландские учёные в ходе нового исследования.

Сотрудница Утрехтского университета обнаружила, что огромное количество кошек и собак могут заразиться коронавирусом от своих владельцев.

[Элс Броенс, исследовательница]:

«Каждый пятый домашний питомец заражается от своих хозяев, потому что наиболее вероятна передача именно от человека домашнему животному. Это очень распространено. Но, с другой стороны, к счастью, болезнь у животных протекает не очень тяжело».

В ходе исследования Броенс протестировала 156 собак и 154 кошки из 196 семей, где кто-либо из людей переболел коронавирусом.

Как выяснилось, антитела к COVID-19 были примерно у 17% животных, то есть у 31 кошки и 23 собак. Это говорит о том, что они ранее тоже переболели коронавирусом.

При этом шесть кошек и семь собак всё ещё были больны. Это показали ПЦР-тесты.

Броенс говорит, что вирус хорошо адаптировался под людей, однако животные перед ним более устойчивы.

[Элс Броенс, исследовательница]:

«Мы увидели, что животные не заразили вирусом других домашних питомцев, и что все они довольно быстро выздоровели. Они вряд ли являются распространителями. Пока не описано ни одного случая передачи вируса от домашних животных человеку».

Впрочем, человек всё же может заразиться от животных. Уже известны случаи, когда норки были инфицированы COVID-19, а потом передали вирус людям.

В любом случае, исследователи говорят, что, если вы себя неважно чувствуете, то лучше держаться подальше от своих пушистых друзей.

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