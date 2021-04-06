«Прекрасные куклы»: авторские игрушки из разных стран на выставке в Волгодонске

В Волгодонске в Ростовской области проходит выставка «Прекрасные куклы». Здесь представлены сто экспонатов ручной работы.

Мастера и мастерицы выполнили свои творения в различных стилях и техниках. Они использовали фарфор, полиуретан, дерево и различные ткани. Каждая кукла уникальна, и у многих есть своя особенная история. Например, как у этого космонавта, обнимающего Землю.

Эта фарфоровая фигурка слетала в космос вместе с бельгийцем Франком Де Винне. Она полгода пробыла на борту МКС.

[Олеся, гостья выставки]:

«В каждой кукле чувствуется творчество и чувствуется характер каждого автора. Каждая кукла абсолютно индивидуальна: в ней есть жизнь, в ней есть сердце, в ней есть своя история. И, безусловно, во мне нашла отклик самая, наверное, маленькая куколка, или пупсёнышем его даже можно назвать – это маленький космонавтик, который на самом деле побывал в космосе».

Среди экспонатов – и забавные мышата, и сказочные человечки, и прекрасные дамы, и даже суровый солдат русской императорской армии. А эта необычная кукла называется «Зеркало: загляни в свою душу».

[Марина, гостья выставки]:

«Особенно запомнилась куколка, у которой вместо лица зеркало. Это как раз тот самый случай, когда ты можешь заглянуть в зеркало и окунуться в тот славный мир детства, во что-то доброе, окутать себя самыми положительными детскими воспоминаниями».

На выставке представлены авторские куклы из России, Беларуси, Эстонии, Казахстана, Швейцарии, Германии, Нидерландов и США.

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