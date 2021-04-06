«Прекрасные куклы»: авторские игрушки из разных стран на выставке в Волгодонске
В Волгодонске в Ростовской области проходит выставка «Прекрасные куклы». Здесь представлены сто экспонатов ручной работы. Мастера..
Дата загрузки: 2021-04-06
В Волгодонске в Ростовской области проходит выставка «Прекрасные куклы». Здесь представлены сто экспонатов ручной работы.
Мастера и мастерицы выполнили свои творения в различных стилях и техниках. Они использовали фарфор, полиуретан, дерево и различные ткани. Каждая кукла уникальна, и у многих есть своя особенная история. Например, как у этого космонавта, обнимающего Землю.
Эта фарфоровая фигурка слетала в космос вместе с бельгийцем Франком Де Винне. Она полгода пробыла на борту МКС.
[Олеся, гостья выставки]:
«В каждой кукле чувствуется творчество и чувствуется характер каждого автора. Каждая кукла абсолютно индивидуальна: в ней есть жизнь, в ней есть сердце, в ней есть своя история. И, безусловно, во мне нашла отклик самая, наверное, маленькая куколка, или пупсёнышем его даже можно назвать – это маленький космонавтик, который на самом деле побывал в космосе».
Среди экспонатов – и забавные мышата, и сказочные человечки, и прекрасные дамы, и даже суровый солдат русской императорской армии. А эта необычная кукла называется «Зеркало: загляни в свою душу».
[Марина, гостья выставки]:
«Особенно запомнилась куколка, у которой вместо лица зеркало. Это как раз тот самый случай, когда ты можешь заглянуть в зеркало и окунуться в тот славный мир детства, во что-то доброе, окутать себя самыми положительными детскими воспоминаниями».
На выставке представлены авторские куклы из России, Беларуси, Эстонии, Казахстана, Швейцарии, Германии, Нидерландов и США.
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