Кубинцы разводят голубей, чтобы не чувствовать себя запертыми во время пандемии

Над крышей здания в Гаване кружат голуби. Этих птиц приручил и выдрессировал местный житель Педро Марреро...

[Педро Марреро, глава клуба владельцев голубей]:

«Мы заперты дома. Всё закрыто. Но нам есть куда сбежать – это крыша. Мы поднимаемся на крышу, у нас есть птицы, и мы хорошо проводим время. Нам нравится ловить и дрессировать голубей».

Над крышей здания в Гаване кружат голуби. Этих птиц приручил и выдрессировал местный житель Педро Марреро. Голуби помогают ему забыть о стрессе, вызванном длительными карантинными ограничениями.

Во время пандемии всё больше кубинцев заводят голубей. И для многих это не просто развлечение, а серьёзное хобби. Поклонники этих птиц объединяются в клубы.

[Леонисбель Сантана, владелец голубей]:

«Мне нравится смотреть, как мои голуби соревнуются с соседскими голубями, стараясь принести победу своему хозяину. А если удаётся поймать голубя, хоть самца, хоть самку, – это самое приятное для владельца голубей».

Недавно принятый на Кубе закон о защите животных не запрещает разводить птиц. Главное – соблюдать гигиенические, санитарные и социальные требования.

[Йосбани де ла Роса, владелец голубей]:

«Я просто люблю голубей. Некоторые люди относятся к ним иначе. Есть такие, кто видит в них только возможность заработать. Они разводят их для продажи».

На Кубе также регулярно проходят соревнования голубей, и с каждым годом они всё популярнее. В каждой провинции страны есть клуб или сообщество владельцев голубей.

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