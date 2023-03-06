Наводнения в Малайзии: уже есть жертвы

Сильные наводнения на юге Малайзии уже стали причиной гибели четырёх человек. Почти 40 тысяч были вынуждены..
Дата загрузки: 2023-03-06
Сильные наводнения на юге Малайзии уже стали причиной гибели четырёх человек. Почти 40 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Люди размещаются во временных убежищах. Их оборудовали около 200.
[Кабиба Сиам, эвакуированная местная жительница]:
«Мы смирились с божьим промыслом. Что тут поделать? Какой смысл жаловаться на судьбу, когда мы тут все в одной лодке?»
«Большая вода» пришла в штат Джохор вместе с проливными дождями. Регион граничит с Сингапуром.
[Мохаммед Нур Саад, эвакуированный местный житель]:
«Живу на свете больше 50 лет, и мы всегда готовились к сезону дождей в ноябре и декабре. У каждой семьи есть лодка. Но теперь погода непредсказуемая. Похоже, мы оказались вообще не готовы, и везде хаос».
А эти добровольцы спасают домашних животных и скот, которые оказались в ловушке в затопленных домах и на фермах.
[Сайфуламри Тумиран, волонтёр]:
«Мы не можем бросить наш скот в таком наводнении. У нас много животных, как их оставить? Вещи можно заменить, поэтому приоритет нужно отдавать людям и скоту».
Сезон дождей в Малайзии длится с октября по март. И наводнения в это время бывают каждый год. Сейчас самые сильные – в Джохоре, но страдают и другие штаты. Там также есть эвакуированные.
Метеобюро страны предупреждает, что в ближайшие дни дожди в регионе продолжатся.
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