Сильные наводнения на юге Малайзии уже стали причиной гибели четырёх человек. Почти 40 тысяч были вынуждены..

Наводнения в Малайзии: уже есть жертвы

Сильные наводнения на юге Малайзии уже стали причиной гибели четырёх человек. Почти 40 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Люди размещаются во временных убежищах. Их оборудовали около 200.

[Кабиба Сиам, эвакуированная местная жительница]:

«Мы смирились с божьим промыслом. Что тут поделать? Какой смысл жаловаться на судьбу, когда мы тут все в одной лодке?»

«Большая вода» пришла в штат Джохор вместе с проливными дождями. Регион граничит с Сингапуром.

[Мохаммед Нур Саад, эвакуированный местный житель]:

«Живу на свете больше 50 лет, и мы всегда готовились к сезону дождей в ноябре и декабре. У каждой семьи есть лодка. Но теперь погода непредсказуемая. Похоже, мы оказались вообще не готовы, и везде хаос».

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А эти добровольцы спасают домашних животных и скот, которые оказались в ловушке в затопленных домах и на фермах.

[Сайфуламри Тумиран, волонтёр]:

«Мы не можем бросить наш скот в таком наводнении. У нас много животных, как их оставить? Вещи можно заменить, поэтому приоритет нужно отдавать людям и скоту».

Сезон дождей в Малайзии длится с октября по март. И наводнения в это время бывают каждый год. Сейчас самые сильные – в Джохоре, но страдают и другие штаты. Там также есть эвакуированные.

Метеобюро страны предупреждает, что в ближайшие дни дожди в регионе продолжатся.

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