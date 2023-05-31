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Сильный ливень с градом вызвал наводнения в столице Турции

Сильный ливень с градом вызвал наводнения в столице Турции

Сильный дождь с градом вызвали наводнение в Анкаре. В столице Турции затопило главные дороги. Десятки автомобилистов..

Дата загрузки: 2023-05-31

Сильный ливень с градом вызвал наводнения в столице Турции
Сильный дождь с градом вызвали наводнение в Анкаре.

В столице Турции затопило главные дороги. Десятки автомобилистов были застигнуты врасплох. Спасателям пришлось вызволять водителей, застрявших в затопленных подземных туннелях.

А это место, где должно было проходить собрание профсоюза торговых палат Турции. Но ливень нарушил планы – ещё до начала мероприятия на площадке сорвало брезентовые навесы.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Сильные ливни в столице Турции нередко приводят к наводнениям, иногда – со смертельным исходом.

В городе живёт более 5 миллионов человек. Это второй в стране город по численности населения, после Стамбула, однако первый по площади. Анкара была основана ещё в VII веке до нашей эры. Расположена на высоте почти 1000 метров над уровнем моря. До Чёрного моря от столицы – 400 километров, до Средиземного – 500.
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