Сильный ливень с градом вызвал наводнения в столице Турции

Сильный дождь с градом вызвали наводнение в Анкаре. В столице Турции затопило главные дороги. Десятки автомобилистов..
Дата загрузки: 2023-05-31
В столице Турции затопило главные дороги. Десятки автомобилистов были застигнуты врасплох. Спасателям пришлось вызволять водителей, застрявших в затопленных подземных туннелях.
А это место, где должно было проходить собрание профсоюза торговых палат Турции. Но ливень нарушил планы – ещё до начала мероприятия на площадке сорвало брезентовые навесы.
Сообщений о пострадавших не поступало.
Сильные ливни в столице Турции нередко приводят к наводнениям, иногда – со смертельным исходом.
В городе живёт более 5 миллионов человек. Это второй в стране город по численности населения, после Стамбула, однако первый по площади. Анкара была основана ещё в VII веке до нашей эры. Расположена на высоте почти 1000 метров над уровнем моря. До Чёрного моря от столицы – 400 километров, до Средиземного – 500.
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