В Колумбии обрушился мост, есть жертвы

Два человека погибли, ещё 15 получили телесные повреждения в результате обрушения моста в Колумбии. Инцидент произошёл..

Два человека погибли, ещё 15 получили телесные повреждения в результате обрушения моста в Колумбии. Инцидент произошёл в провинции Валье-дель-Каука на западе страны.

Мост соединял две области, разделённые рекой Ла-Вьеха.

Погибли двое полицейских. Они ехали в машине по мосту, и после обрушения она застряла между бетонными плитами, упавшими в реку.

Пострадали ещё три транспортных средства – два грузовика и легковой автомобиль. Находившиеся в них люди выжили. Некоторые смогли выбраться самостоятельно. Всех пострадавших доставили в близлежащие больницы.

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Этот мост имел важное значение для логистики в регионе.

[Карлос Альберто Ороско, мэр Кайседонии]:

«Это проблема, потому что 60% национального транспорта в районы внутри страны проходит здесь. Кайседония сильно пострадала, поскольку она – один из поставщиков органических продуктов, таких как кофе, бананы, соусеп и цитрусы».

Что стало причиной обрушения, пока не сообщают. Известно, что мост был построен в 1984 году и проходил регулярные проверки. Последняя инспекция была три месяца назад и не выявила никаких проблем.

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