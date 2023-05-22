Премьер Италии посетила пострадавший от наводнений регион

С саммита «Большой семёрки» – в затопленный подвал. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила север Италии, пострадавший от сильных наводнений. Для этого она уехала из Японии на день раньше.

Это регион Эмилия-Романья. Здесь жертвами стихии стали не менее 14 человек. Ущерб оценивают в миллиарды евро.

Ливни шли несколько дней и прекратились в воскресенье. Пострадало более 100 городов. Закрыто более 600 автодорог. Пожарные провели более 4000 спасательных операций, и они до сих пор продолжаются. Некоторые населённые пункты отрезаны от внешнего мира и остались без электричества и мобильной связи.

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Эвакуироваться были вынуждены около 36 тысяч человек.

В воскресенье вечером около 10 тысяч эвакуированных смогли вернуться домой. Теперь им предстоит большая уборка.

Наводить порядок помогают более полутора тысяч волонтёров со всей Италии.

[Джорджа Мелони, премьер-министр Италии]:

«Я видела много молодых людей, которые пытаются помочь. Люди приезжают из других регионов и хотят участвовать. Пострадавшие не падают духом и хотят всё восстановить. Это что-то невероятное. После таких катастроф и трагедий можно опустить руки, но мы наблюдаем совсем иное. И на уровне политики мы тоже должны соответствовать этому духу надежды».

Сильно пострадало и сельское хозяйство. В частности, районы, где выращивают персики, киви, абрикосы, кукурузу и зерновые.

Власти Италии обещают найти ресурсы на восстановление. Участники саммита «Большой семёрки» в Хиросиме также предложили свою помощь в разных формах.

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