Сотни тысяч жителей Бангладеш возвращаются в свои дома после угрозы нашествия мощного циклона «Мокка». Ранее власти..

Есть жертвы: на Индонезию и Мьянму обрушился циклон «Мокка»

Сотни тысяч жителей Бангладеш возвращаются в свои дома после угрозы нашествия мощного циклона «Мокка». Ранее власти организовали эвакуацию. Теперь люди вздохнули с облегчением – основная мощь стихии обошла страну стороной.

Но разрушений избежать не удалось.

[Мохаммед Ибрагим, житель города Текнаф]:

«Мы боялись, что циклон будет очень сильным, но он оказался не таким. Всё могло быть хуже. Но всё равно повреждено много домов. У людей нет денег и еды. У них повреждено имущество». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Много деревьев упало на дороги и тротуары. Мы стараемся расчистить главную дорогу. Ущерб ещё не оценили».

По мере продвижения «Мокка» повернул на восток. При этом сильно пострадал остров святого Мартина в Бенгальском заливе – самая южная точка Бангладеш. Здесь повреждено либо разрушено около 300 домов. Около десяти местных жителей получили телесные повреждения. Одна женщина – в критическом состоянии.

Циклон ударил и по соседней Мьянме. Там сообщается о троих погибших. Скорость ветра превышала 200 километров в час.

В последний раз ураган такой силы обрушивался на регион в 2010 году. Это был циклон «Гири». Тогда погибло более 150 человек.

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