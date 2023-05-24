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Проливные дожди вызвали наводнения на юго-востоке Испании

Проливные дожди вызвали наводнения на юго-востоке Испании

Целые улицы вместе с автомобилями ушли под воду в Картахене в испанском регионе Мурсия. На юго-восток..

Дата загрузки: 2023-05-24

Проливные дожди вызвали наводнения на юго-востоке Испании

Целые улицы вместе с автомобилями ушли под воду в Картахене в испанском регионе Мурсия. На юго-восток Испании обрушились проливные дожди. Местами осадков выпало больше, чем бывает за полгода.

В Картахене перекрыли семь улиц, чтобы откачать воду.

[пожарный]:
«Мы пытаемся, насколько это возможно, вывести воду, особенно из лифтов и гаражей. Вокруг всё затоплено, мы с помощью всех наших машин стараемся откачать как можно больше воды».

Синоптики обещают, что дожди продолжатся. Местами осадков может выпадать до 60 миллиметров за час.

[жительница Картахены]:
«Каждый раз, когда дождь льёт как из ведра, вода всё затапливает, поскольку никто не пытается предупредить такое бедствие. Так что теперь пришло время проверить, покроет ли страховка убытки».

Дождями накрыло также Валенсию и Андалусию. Больше всего осадков выпало в городе Онтеньенте – до 130 литров на квадратный метр. Такого там не было уже сто лет.

Из-за наводнений отменили занятия в школах и университетах. Между некоторыми городами приостановили железнодорожное сообщение.

В Андалусии, Мурсии и Валенсии ввели оранжевый уровень погодной опасности. В Арагоне, Кастилии-Ла-Манче и Каталонии – в центральной и северной частях страны – действует жёлтый уровень.

Во всех этих регионах прогнозируются кратковременные дожди, ливни и даже град. А в Арагоне и Каталонии будут сильные штормы.

Дожди могут смягчить затянувшуюся засуху. С октября прошлого года по 21 мая этого года осадков в Испании выпало почти на треть меньше, чем бывает в среднем.
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