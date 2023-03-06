Турки пытаются понять, кто несёт ответственность за некачественные дома

Trend Garden Residence был элитным многоквартирным домом с обслуживанием в турецком городе Малатья. В нём были..

Trend Garden Residence был элитным многоквартирным домом с обслуживанием в турецком городе Малатья. В нём были тренажёрный зал и кафетерий на крыше.

Но когда ранним утром 6 февраля в городе произошло мощное землетрясение, семиэтажное здание рухнуло. В результате здесь погибло 29 человек. По словам одного из выживших, фундамент дома как будто «расплавился».

Среди погибших при обрушении были четверо членов семьи Фатимы Горгулу – трое её детей и одна из сестёр. Вторая её сестра говорит, что хочет понять, как современное и прочное на вид здание сложилось как карточный домик.

[Фейза Йылмаз, сестра пострадавшей]:

«Моя сестра и трое моих племянников лежат под завалами, я не знаю, сколько дней я жду. Уже не могу сосчитать, мой разум полностью перестал работать. Мы ждём их с надеждой».

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Несколько лет назад в здании провели капитальную реконструкцию. Но сделали это без необходимых разрешений. Позже все изменения зарегистрировали благодаря так называемой амнистии президента Тайипа Эрдогана 2018 года.

Этот документ позволял собственникам легализовать незарегистрированные строения, подав электронное заявление и уплатив налог.

Во время его принятия Эрдоган заявил, что амнистия направлена на разрешение конфликтов между гражданами и государством из-за миллионов зданий, «построенных с нарушением городского планирования».

Теперь же в связи с падением Trend Garden ведётся уголовное расследование. Местные прокуроры арестовали как минимум троих человек. Предварительно их обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Одновременно в Турции растёт волна недовольства в связи с некачественным строительством.

Власти обещают выявить виновных. Арестовано более 230 человек, включая строительных подрядчиков и застройщиков.

Землетрясение унесло жизни более 50 000 человек в Турции и Сирии, афтершоки продолжают сотрясать регион. Более 200 000 зданий рухнули или нуждаются в срочном сносе.

Вот кадры, на которых 5 марта рушится шестиэтажный жилой дом в городе Шанлыурфа. Здание было сильно повреждено и ожидало сноса. Когда оно падало, рядом шли люди и проезжали машины. Одного человека достали из-под завалов. Ещё одного ищут.

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