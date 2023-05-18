Сильные ливни обрушились на регион Эмилия-Романья на севере Италии. Это вызвало широкомасштабные наводнения. Сообщается о восьмерых..

Наводнение на севере Италии: уже восемь погибших

Сильные ливни обрушились на регион Эмилия-Романья на севере Италии. Это вызвало широкомасштабные наводнения. Сообщается о восьмерых погибших. Тысячи людей были эвакуированы из своих домов.

В городе Фаэнца людям пришлось спасаться на крышах, поскольку улицы превратились в реки. Им на помощь пришли пожарные на резиновых лодках. Эвакуации также проводят на вертолётах.

Как сообщили итальянские власти, в некоторых районах всего за полтора дня выпала половина годового количества осадков. Реки вышли из берегов, потоки воды хлынули через города и затопили тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

Проливным дождям предшествовали месяцы засухи. Сухая земля хуже поглощает воду, что усугубляет последствия наводнений.

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В эти выходные в городе Имола должны были состояться гонки Формулы-1. Город находится недалеко от сильно пострадавших районов, поэтому мероприятие отменили. Правительство заявило, что аварийно-спасательные службы должны сосредоточиться на спасательной операции.

Во многих районах нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение. Мэры ряда городов, в том числе Болоньи, призвали жителей не покидать свои дома.

Это уже второй раз за месяц, когда Эмилия-Романья страдает от непогоды. Во время шторма в начале мая здесь погибло как минимум два человека.

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