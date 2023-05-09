Число жертв наводнения в ДР Конго превысило 400

В двух деревнях на востоке ДР Конго продолжают находить тела погибших в результате наводнения, которое обрушилось..

В двух деревнях на востоке ДР Конго продолжают находить тела погибших в результате наводнения, которое обрушилось на регион 4 мая. Общее число жертв уже превысило 400.

Реки вышли из берегов из-за сильных ливней. Дома смывало целиком. Люди гибли целыми семьями.

[местная жительница]:

«В нашей семье погибло шесть человек – пятеро детей и мама. Нас осталось только двое – я и мой брат. У нас ничего нет. Как нам жить? Мой маленький брат сегодня пошёл в школу, но у нас ничего нет. Молим о помощи». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Наш дом был здесь, его смыло. Мой муж работал полицейским, и его тоже смыло на работе, но мне ничего не заплатили. Его мать и младший брат тоже погибли. У нас осталось пятеро детей. Я не знаю, куда нам идти. Ни в одной семье нас не ждут».

Как ожидается, число погибших возрастёт ещё больше. Люди продолжают сообщать о телах, плавающих в разлившихся реках и лежащих в грязи под обломками. По данным ООН, сотни людей числятся пропавшими без вести.

[местная жительница]:

«Нам страшно, потому что погибла вся наша семья – у нас больше нет бабушек и дедушек, дядей и тётей. Нам негде жить – мы живём как бродяги. Мне не по себе. Боюсь сойти с ума».

По данным Конголезского Красного Креста, в результате этого наводнения пострадало 8800 человек. Оно стало одним из самых смертоносных стихийных бедствий в современной истории страны.

В понедельник в ДР Конго был объявлен национальный траур.

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