В Нью-Йорке приняли международный пакт о защите океана, который обсуждали последние 15 лет. Он был согласован..

«Корабль достиг берегов»: международный пакт о защите океана приняли в США

В Нью-Йорке приняли международный пакт о защите океана, который обсуждали последние 15 лет. Он был согласован после пяти раундов затяжных переговоров, проходивших под эгидой ООН.

В обсуждениях участвовали представители более чем 100 стран. Они утвердили юридически обязывающие положения пакта о сохранении и обеспечении устойчивого использования биоразнообразия океана.

В целом текущие переговоры начались 20 февраля и завершились на день позже установленного срока.

[Рена Ли, председатель конференции ООН]:

«Корабль достиг своих берегов».

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Договор призван к концу десятилетия поставить под защиту 30% суши и моря в мире. Эту цель, согласованную в Монреале в декабре, называют «30 к 30».

Эксперты говорят, что раньше в мире не было чёткого пути защиты международных вод.

[Никола Кларк, природозащитница]:

«Этот новый договор даёт нам возможность и правовую основу, которые мы можем использовать для создания охраняемых районов в открытом море».

Делегат от Никарагуа разочарон тем, как велись переговоры.

[представитель Никарагуа]:

«Переговоры не гарантировали равенства, беспристрастности, баланса и прозрачности. Несколько параллельных встреч затрудняли участие небольших делегаций».

Главным камнем преткновения были экономические интересы. Развивающиеся страны призывали к большей доле доходов от «голубой экономики», включая передачу технологий.

Также предметом разногласий оставалось соглашение о совместном использовании преимуществ «морских генетических ресурсов», используемых в таких отраслях, как биотехнологии.

Природозащитные организации говорят, что для достижения поставленной цели до 2030 года ежегодно необходимо ставить под охрану 11 миллионов квадратных километров океана.

Сегодня очень небольшая часть открытых морей подлежит какой-либо защите. При этом растущую угрозу представляют загрязнение, повышение уровня кислотности и чрезмерный вылов рыбы.

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