Китай забирает панд у Японии раньше срока

Тысячи расстроенных японцев хлынули в зоопарк Уэно в Токио. Люди спешат попрощаться с последними двумя пандами, оставшимися в стране. Близнецы Сяо Сяо и Лэй Лэй родились здесь четыре года назад, а теперь раньше срока должны уехать в Китай.

[гостья зоопарка]:

«Я хочу, чтобы эти панды навсегда остались в Японии. Знаю, что они принадлежат Китаю, но они родились здесь, поэтому я очень хочу, чтобы они остались в зоопарке Уэно».

Панды должны были уехать в Китай не позже 20 февраля. Но китайские власти потребовали отправить их раньше. Это произошло вскоре после высказывания премьер-министра Японии о ситуации с Тайванем.

Санаэ Такаити заявила, что возможное нападение Китая на Тайвань может создать ситуацию, угрожающую выживанию Японии. По законам страны, в этом случае силы самообороны могут дать ответ.

[гостья зоопарка]:

«Возможно, комментарии нашего премьер-министра оказали некоторое влияние. Но панды не должны быть политическим инструментом. Они символ дружбы между Японией и Китаем. Поэтому я очень надеюсь, что панды смогут остаться здесь именно по этой причине».

Поскольку поток поклонников панд очень большой, в зоопарке вводят ограничения. Постоять у вольера можно не больше минуты. И скоро время посещения надо будет бронировать заранее.

[гость зоопарка]:

«Я в шоке, что мы больше не сможем видеть панд в нашей стране». [гостья зоопарка]:

«Я приезжаю сюда раз в месяц с другом, но скоро мы больше не сможем видеть панд, поэтому мне грустно».

Дипломатические отношения межу Китаем и Японией были нормализованы в 1972 году. После отъезда Сяо Сяо и Лэй Лэй страна впервые за полвека останется без панд.

Китай давно осуществляет практику, которая получила название «панда-дипломатия». Он использует бамбуковых медведей в качестве вознаграждения своим торговым партнёрам либо как инструмент для выражения недовольства той или иной страной.

