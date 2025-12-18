Сараево признали городом с самым грязным воздухом в мире

Боснийская столица Сараево два дня подряд была признана городом с самым загрязнённым воздухом в мире. Оценку..

Боснийская столица Сараево два дня подряд была признана городом с самым загрязнённым воздухом в мире. Оценку проводит швейцарская компания IQAir.

В Сараево живёт 350 тысяч человек. Несколько дней здесь стояли туман и смог, и качество воздуха достигло опасного уровня.

[Энес Крецинович, метеоролог]:

«В Сараево специфические метеоявления, потому что город расположен в котловине».

Город давно страдает от явления, известного как температурная инверсия, которая прижимает к земле более холодный воздух и загрязняющие вещества от транспортных средств и ископаемого топлива.

Власти приняли меры. Они выпустили предупреждение о грязном воздухе и ввели запрет на движение грузовиков массой более 3,5 тонн, а также легковых и грузовых автомобилей, не соответствующих стандартам Европейского союза. На открытых территориях запретили строительные работы. Также вели запрет на публичные собрания на открытом воздухе.

Эксперты говорят, что основными источниками загрязнения являются транспорт и домохозяйства, которые для отопления зимой используют дрова и уголь. Таких здесь насчитывается около 40 тысяч.

[Амер Сподич, эколог]:

«Крупнейшими источниками загрязнения в городе являются небольшие бытовые печи тех домохозяйств, которые используют твёрдое топливо, например, в основном влажную древесину, и немного меньше (домохозяйств), которые сжигают уголь. Для решения проблемы нужно перейти на чистые источники энергии, но в этом направлении сделано очень мало».

В Боснии один из самых высоких уровней загрязнения мелкодисперсными частицами (PM2,5) в Европе.

[Аида Форто, врач]:

«Очень важно следить за показателями загрязнения воздуха, а также минимизировать передвижение. Людям следует избегать передвижения утром и вечером, когда загрязнение воздуха наиболее высокое, а если нужно выйти на улицу, то надо использовать защитные маски с фильтрами».

По оценкам Всемирного банка, загрязнение воздуха частицами PM2,5 в Боснии ежегодно приводит к 3300 преждевременным смертям и к потере более 8% ВВП.

