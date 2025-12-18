Дональд Трамп распорядился блокировать все венесуэльские нефтяные танкеры

Дональд Трамп отдал приказ о полной блокаде находящихся под санкциями США нефтяных танкеров, входящих в воды..

Дональд Трамп отдал приказ о полной блокаде находящихся под санкциями США нефтяных танкеров, входящих в воды Венесуэлы и выходящих из них.

Президент США написал в соцсети Truth:

«За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был признан иностранной террористической организацией. <…> Поэтому сегодня я отдаю приказ о полной и абсолютной блокаде всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, входящих в воды Венесуэлы и выходящих из неё».

Как будет осуществляться блокада, пока неясно.

Однако эмбарго фактически уже действовало после того, как США на прошлой неделе захватили венесуэльский танкер с санкционной нефтью.

Суда, перевозящие миллионы баррелей сырья, теперь остаются в венесуэльских водах, чтобы избежать захвата.

Пентагон и Береговая охрана США распоряжение Трампа не прокомментировали.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В последние месяцы Вашингтон перебросил в регион тысячи военнослужащих и около десятка военных кораблей.

Он также нанёс более 20 ударов по предполагаемым судам наркокартелей в Тихом океане и Карибском море, в результате которых погибло, по меньшей мере, 90 человек.

Во вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке захватить природные ресурсы страны. Ранее он заявлял, что наращивание военной мощи США направлено на его свержение и захват контроля над сырьём, поскольку Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами сырой нефти.

Между тем, Трамп заявил, что в ближайшее время могут начаться атаки США по целям внутри Венесуэлы.

И, похоже, такой подход нашёл отклик у избранного президента Чили Хосе Антонио Каста. Во вторник он ответил на вопрос, поддержит ли вмешательство США для свержения Мадуро.

[Хосе Антонио Каст, президент Чили]:

«Я поддерживаю любую ситуацию, которая положит конец диктатуре, наркодиктатуре. Мы, конечно, не можем вмешиваться в это, потому что мы маленькая страна, но мы являемся жертвами террора, который исходит от диктатуры».

Каст представляет консервативную Республиканскую партию. В ноябре он победил во втором туре президентских выборов, обогнав представительницу от коммунистической партии.

Короткая ссылка на эту страницу: