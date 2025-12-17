Рождественский поезд приносит радость тысячам людей в Боготе

Увлекательное путешествие на рождественском поезде стало настоящим праздничным подарком для тысяч жителей Боготы в Колумбии. В..

Увлекательное путешествие на рождественском поезде стало настоящим праздничным подарком для тысяч жителей Боготы в Колумбии. В поездку отправляются целыми семьями. В дороге пассажиров развлекают эльфы и Санта-Клаус.

[Клара, пассажирка]:

«Это огромная радость, поскольку для нашего ребёнка Рождество – это волшебство. И мы очень рады прокатиться на рождественском поезде. Кроме того, мы проводим время с семьёй – двоюродными братьями и сёстрами, дядями, бабушками и дедушками».

Рождественский поезд курсирует между Боготой и Чиа. Во время остановки пассажиры могут сфотографироваться, а также посмотреть зрелищное пиротехническое шоу.

[Камила, пассажирка]:

«Это вызывает у меня воспоминания о детстве. Когда я была ребёнком, (родители) привозили меня сюда на рождественском поезде. Так что у меня приятные воспоминания. Это прекрасное место для того, чтобы провести время с семьёй».

Праздничный поезд будет ходить из Боготы в Чиа весь декабрь.

