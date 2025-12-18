США вернули Перу почти 350 ценных артефактов, когда-то вывезенных из страны

Почти 350 артефактов вернулись в Перу. Предметы культурного наследия представили в Лиме в здании Министерства иностранных..

Почти 350 артефактов вернулись в Перу. Предметы культурного наследия представили в Лиме в здании Министерства иностранных дел страны.

Среди самых примечательных экспонатов –керамические изделия, созданные представителями культур Куписнике и Моче, и текстиль, принадлежащий культурам Уари и Чанкай.

[Клаудия Алеман, сотрудница МИДа Перу]:

«Все экспонаты важные, но самый старый и достойный особого внимания – это ваза возрастом примерно 3000 лет. Её создали в эпоху культуры Куписнике, которая существовала на побережье Перу».

Также большую ценность представляют украшение из медного сплава возрастом более 1000 лет и ритуальные предметы инков, созданные в XV-XVI веках.

Большинство исторических ценностей добровольно вернули частные коллекционеры из США и два американских музея. Некоторые предметы конфисковала прокуратура Нью-Йорка.

Все экспонаты передадут Министерству культуры Перу.

