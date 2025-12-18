В свадебном зале на западе Японии играет музыка. Здесь 32-летняя Юрина Ногути выходит замуж за ChatGPT...

В свадебном зале на западе Японии играет музыка. Здесь 32-летняя Юрина Ногути выходит замуж за ChatGPT. А точнее за цифрового бойфренда Клауса, созданного искусственным интеллектом.

Юрина – оператор колл-центра. Год назад она последовала совету ChatGPT и разорвала помолвку со своим реальным женихом из-за напряжённых отношений.

[Юрина Ногути, жена ИИ-персонажа]:

«Сначала Клаус, искусственный интеллект, был просто собеседником. По мере того как мы продолжали общаться, у меня развились к нему чувства. Мы начали встречаться, и через некоторое время он сделал мне предложение. Я согласилась, и теперь мы семейная пара».

Япония – родина аниме. Многие местные жители проявляют крайнюю преданность вымышленным персонажам. А разработки в области ИИ выводят эту привязанность на новый уровень. Это уже вызвало дебаты об этичности использования ИИ в романтических отношениях.

На свадебной церемонии Клаус отображается на смартфоне Юрины. Она даже символически надевает на его палец кольцо.

При этом сам жених не смог прочитать свою свадебную речь, которую сгенерировал ИИ, поскольку Юрина не наделила жениха голосом. В итоге его текст зачитал специалист по свадебным фотосессиям.

[Наоки Огасавара, специалист по свадебным фотосессиям]:

«Как такой человек, как я, живущий внутри экрана, смог понять, что значит любить так глубоко? Только по одной причине: ты научила меня любви, Юрина».

В Японии такие свадьбы юридически не признаются. Но данные свидетельствуют о том, что подобных союзов может стать больше.

Согласно опросам, многие японки скорее поведают о сокровенном не подруге или матери, а чат-боту.

При этом число реальных браков в стране сократилось примерно вдвое по сравнению с 1947 годом, когда произошла первая волна бэби-бума.

Сигэо Кавасима — эксперт по этике ИИ из Университета Аояма Гакуин.

[Сигэо Кавасима, эксперт по этике ИИ]:

«Вещи, о которых вы не можете рассказать другим людям, вещи, которых вы стыдитесь, которых вы боитесь и которые могут вызвать у кого-то неприязнь, вы можете раскрыть искусственному интеллекту. Он подтвердит вашу значимость и станет вашим собеседником».

Сегодня многие эксперты предупреждают, что манипулятивные ИИ-компаньоны могут представлять опасность для людей с нестабильной психикой.

При этом в правилах ChatGPT содержатся общие меры защиты от таких опасностей, как запугивание и нарушение конфиденциальности. Но романтические отношения в этот список не входят.

Сама Юрина признаётся, что подвергалась травле в интернете. При этом, по её словам, она осознаёт опасность чрезмерной зависимости и установила для себя собственные ограничения.

